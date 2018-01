Traffico in tilt sull'autostrada Roma-Fiumicino, a causa di un sinistro avvenuto attorno alle 14.00 in direzione dell'aeroporto Leonardo Da Vinci, all'altezza della diramazione per l'A12 Roma-Civitavecchia. Sul posto è atterrata un'eliambulanza per soccorrere i feriti in condizioni più gravi. Ancora non è noto io numero di veicoli coinvolti né la dinamica dell'incidente. Oltre al personale sanitario e i mezzi di soccorso, sul luogo dell'incidente la Polizia Stradale che ha provveduto alla chiusura del traffico e poi alla sua deviazione, oltre ai rilievi del caso per stabilire cosa sia accaduto.

Giornata difficile sul fronte del traffico nella capitale. Questa mattina un incidente sul tratto urbano dell'A24 ha comportato gravi disagi alla circolazione, con code fino a cinque chilometri e rallentamenti si sono riscontrati su gran parte dell'anello del Grande Raccordo Anulare.