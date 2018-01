Traffico in tilt questa mattina a Roma soprattutto per colpa di un incidente avvenuto sul tratto urbano dell'A24, dove si sono arrivati a registrare cinque chilometri di coda tra il Raccordo e il bivio per la Tangenziale Est. Non è nota la dinamica dell'incidente né se ci siano feriti.

Traffico intenso viene poi segnalato su tutto l'anello del Grande Raccordo Anulare. In carreggiata interna da Bufalotta a Laurentina, e in carreggiata esterna tra lo svincolo per via Prenestina e quello per via Nomentana. "Le consolari sono generalmente trafficate in entrata a Roma: rallentamenti sulla Cassia da La Storta a Tomba di Nerone, sulla Nomentana da Tor Lupara a Colleverde e infine sull'Appia dove si sta in fila da Santa Maria delle Mole a Capannelle anche per incidente", si legge in una nota dell'Astral Infomobilità.