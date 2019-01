Rischia di perdere una mano l'operaio 30enne rimasto incastrato in un nastro trasportatore di un macchinario. L'incidente sul lavoro è accaduto ieri pomeriggio, giovedì 24 gennaio, nelle campagne di Lanuvio, ai Castelli Romani. Protagonista un ragazzo di nazionalità indiana, con regolare contratto d'assunzione, che prestava servizio all'interno di un'azienda attrezzata per la crescita e il confezionamento dei funghi commestibili, nei pressi di via Selva Pimmarano. Secondo le informazioni apprese, il 30enne stava lavorando come di consueto, quando un braccio, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato nel macchinario. Grande la mobilitazione per salvarlo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in atto delle manovre per liberarlo dalla presa della macchina, poi lo hanno consegnato al personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in eliambulanza in ospedale a Roma, dov'è arrivato in gravi condizioni. Il paziente ha subito una delicata operazione, per scongiurare la perdita della mano sinistra, i cui tessuti sarebbero seriamente compromessi. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e degli ispettori del lavoro della Asl Roma 6 che stanno svolgendo degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Operaio cade e muore mentre toglie le luci di Natale

L'incidente di Lanuvio è accaduto solo pochi giorni dopo i tragici fatti dello scorso 21 gennaio, quando Manuel Cipollaro, 29 anni, di Roccasecca, è morto a 29 anni ad Ariccia, mentre stava smontando le luminarie di Natale sul tetto di un centro commerciale. Improvvisamente il lucernaio si è rotto e il ragazzo è precipitato circa 10 metri, una caduta nel vuoto che non gli ha lasciato scampo.