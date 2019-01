in foto: Foto di repertorio

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi in un centro commerciale sulla via Nettunense all'interno del territorio di Ariccia, provincia di Roma. Stando a quanto si apprende, un giovane operaio stava lavorando sul tetto dell'edificio per togliere le luminarie natalizie quando il lucernaio ha ceduto ed è precipitato a terra facendo un volo di oltre otto metri. Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cecchina e il personale della Asl Roma 6. La vittima è Manuel Cipollari, operaio 29enne di Roccasecca. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 15.30. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.

"Scioccati dal tragico incidente che ha stroncato la vita di un giovane operaio che stava facendo il proprio lavoro. Ci stringiamo alla famiglia, ai colleghi, agli amici in queste ore tragiche, per l'assurda morte di un lavoratore", scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori.