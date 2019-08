in foto: Foto di repertorio

Nel pomeriggio di oggi – venerdì 30 agosto – un incidente è avvenuto su via Salaria, dove due auto si sono scontrate all'altezza del chilometro 46,300 a cavallo tra la provincia di Roma e quella di Rieti. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate e quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario del 118. Viste le gravi condizioni di uno dei feriti è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza che ha proceduto al trasporto in un ospedale romano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la forze dell'ordine e il personale di Anas. Proprio Anas in una nota ha reso noto l'istituzione del senso unico alternato tra l'uscita per Fara in Sabina e quella di Nerola. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione. Terminate le operazioni di soccorso si stanno ora svolgendo i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro e poter così rimuovere i mezzi incidentati ripristinando la normale circolazione.

Venerdì di sangue sulle strade di Roma

Pesante il bilancio di questo venerdì sulle strade della capitale. In un incidente avvenuto attorno alle 7.30 sulla via del Mare a Ostia, sono rimaste ferite tre persone. Ad avere la peggio un uomo di 39 anni e suo nipote di 15 anni, che viaggiavano a bordo di uno scooter Scarabeo che si è scontrato con un'auto. Il minore è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Ferita anche se in maniera più lieve la conducente della vettura. Poco dopo un sinistro mortale è invece avvenuto su viale del Foro Italico dove si sono scontrati due scooter. Pesantissimo il bilancio dell'incidente: un uomo di 53 anni è morto sul colpo e una donna è ricoverata in codice rosso al Policlinico Gemelli.