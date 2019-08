in foto: Immagine di reportorio

Ancora sangue sulle strade di Roma. In un incidente avvenuto alle 9.30 di oggi – venerdì 30 agosto – su viale dello Stadio Olimpico, ha perso la vita un uomo di 53 anni di cui non sono note le generalità. A scontrarsi violentemente due scooter, un Honda Sh, su cui viaggiava la vittima, e un Honda Forza, alla guida del quale si trovava una donna di 56 anni, a sua volta ferita gravemente. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del centauro: è morto sul colpo. La donna ferita è stata invece trasferita d'urgenza al vicino Policlinico Gemelli dove è stata ricoverata in codice rosso.

Strada chiusa per i soccorsi e i rilievi dei vigili

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul poso gli agenti della Polizia Locale che del Gruppo Prati che hanno chiuso al traffico il tratto di strada interessato all'altezza di via del Campeggio in direzione di piazzale Clodio, per permettere le operazioni di soccorso, e successivamente eseguire i rilievi del caso prima di rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare la sicurezza della sede stradale. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con il traffico deviato.

Diversi incidenti questa mattina a Roma

Anche se meno gravi, sono stati diversi gli incidenti autostradali verificatisi questa mattina nella capitale, come segnalato dal servizio Luceverde Rom: sul Grande Raccordo Anulare viene segnalato traffico rallentato tra il bivio dell'A24 Roma-Teramo e Via Prenestina in carreggiata interna; difficoltà alla circolazione su via Tuscolana per un incidente avvenuto all'altezza di via dell'Aeroporto; mentre nella prima parte della mattinata un incidente si è verificato all'incrocio tra via Rosa Guarneri Carducci e via Cristoforo Colombo e un altro su via Cassia all'altezza via due Ponti.