Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla via del Mare a Ostia. Erano circa le 7.30 di oggi – venerdì 30 agosto – tra un'automobile e uno scooter che si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto, violentissimo, ad avere la peggio sono stati un uomo di 39 anni e il nipote di soli 15 anni che viaggiavano a bordo del due ruote, e che sono stati sbalzati sull'asfalto cadendo rovinosamente. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Lo zio invece è stato trasportato, anche lui in codice rosso, all'ospedale di Ostia G.B.Grassi dove è sotto osservazione.

Chiusa la via del Mare per accertamenti

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, che hanno chiuso il tratto di strada interessato per rendere possibili le operazioni di soccorso e i successivi rilievi. Dovranno stabilire anche se uno dei due conducenti non si trovava contromano. Per la donna e per l'uomo disposti anche gli esami tossicologici per stabilire se guidassero in condizioni di alterazione.

Stadio Olimpico: morto un centauro di 53 anni

Un altro grave incidente è avvenuto sempre questa mattina, attorno alle 9.30, in viale dello Stadio Olimpico, dove si sono scontrati due scooter per cause ancora da chiarire. Nell'impatto è morto sul colpo un uomo di 53 anni mentre la donna alla guida dell'altro mezza è stato soccorsa e trasferita in codice rosso al Policlinico Gemelli dove è tutt'ora ricoverata. Chiuso per ore il tratto di strada interessato dall'incidente mortale.