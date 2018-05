Ennesimo grave incidente su via Pontina. Nella tarda mattinata di oggi – lunedì 14 maggio – una vettura si è ribaltata all'altezza del chilometro 47,200 nel territorio del comune di Aprilia in provincia di Latina, mentre viaggiava in direzione di Roma. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con il tratto di strada interessata chiuso per le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Ferito il conducente della vettura, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in codice giallo in ospedale. Da quanto si apprende l'auto utilitaria si è ribaltata sulla sede stradale, dopo aver urtato un tir.

Solo lo scorso venerdì uno spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze a persone, è avvenuto sempre su via Pontina in provincia di Latina. Qui un camion con a bordo un enorme scafo di una nave è rimasto incastrato tra il guardrail e lo spartitraffico di cemento paralizzando la circolazione per ore, nel mentre che i vigili del fuoco intervenivano per liberare lo scafo.