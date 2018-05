Uno spettacolare incidente si è verificato questa mattina attorno alle 7.30 su via Pontina, quasi all'altezza dell'incontro con la strada Migliara 45 (provincia di Latina), dove un tir con trasporto speciale si è letteralmente incastrato tra il guardrail e il new jersey, dopo aver raschiato per decine di metri contro lo sparti traffico di cemento. Il gigantesco scafo di una nave trasportato su ruote ha così bloccato la corsia in direzione di Terracina.

Lo scafo, lungo venti metri e alto cinque, per fortuna non si è ribaltato, ma è rimasto bloccato. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con code e deviazioni. Rallentamenti anche in direzione opposta per i curiosi che decelerano all'altezza dell'incidente. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. Le operazioni di rimozione del tir e del suo trasporto si prefigurano lunghe diverse ore.