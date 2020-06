in foto: Immagine di repertorio

Weekend di sangue sulle strade laziali: ieri mattina un altro grave incidente si è verificato sulla via Casilina, nei pressi del territorio di Valmontone: per cause ancora da accertare, una moto guidata da un ragazzo di 22 e una macchina che procedeva nella direzione opposta, si sono scontrate nei pressi di una rotatoria del noto outlet di Valmontone. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, hanno soccorso il giovane centauro caduto violentemente a terra e data la serietà delle sue condizioni hanno fatto arrivare un elisoccorso da Roma per trasportarlo al più presto in ospedale. Ricoverato al San Camillo, è ancora in prognosi riservata. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, i carabinieri di Valmontone e del Norm di Colleferro.

Gli incidenti stradali avvenuti nel weekend

Non è l'unico sinistro avvenuto nel fine settimana appena passato sulle strade del Lazio. Un ciclista di 72 anni è stato investito domenica pomeriggio intorno alle 17.30 al semaforo di via Cristoforo Colombo, all'incrocio con viale della Villa di Plinio. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale, la famiglia cerca testimoni per ricostruire la dinamica del sinistro. Un altro incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19 in via delle Sugarelle a Fondi: un giovane di 19 anni, Mattia Di Manno, si è scontrato per cause ancora da accertare contro un furgone Fiat Doblò. Per Mattia, che era a bordo del suo scooter 50, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa della gravità dello schianto. Sempre ieri sera, un giovane di 24 anni ha perso il controllo della sua macchina a Latina, scontrandosi con un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Anche lui è stato ricoverato in gravi condizioni.