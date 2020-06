in foto: Immagine di repertorio

Terribile schianto in via del Lido a Latina ieri sera, all'incrocio con strada Nascosa. Per cause ancora da accertare, una macchina guidata da un giovane di 24 anni ha invaso la corsia nell'opposto senso di marcia prendendo in pieno una Fiat Punto guidata da una donna di 38 anni. L'impatto è stato molto violento, le macchine sono andate completamente distrutte a causa del tremendo impatto. Ad avere la peggio è stato il giovane di 24 anni, trasportato d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Grave anche la donna di 38 anni alla guida della Fiat Punto, mentre la passeggere dall'auto guidata dal 24enne è in condizioni meno serie ed è stata soccorsa in codice giallo. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Stradale, che ha dovuto chiudere via del Lido con l'ausilio della Squadra Volante della Questura per i rilievi del caso.

Incidente a Fondi, morto il 19enne Mattia Di Donno

Quello di via del Lido non è stato l'unico incidente avvenuto ieri sera. A Fondi, in provincia di Latina, un giovane di 19 anni è morto in via delle Sugarelle dopo lo scontro con un furgone Fiat Doblò. Per Mattia Di Donno, che viaggiava a bordo del suo scooter 50, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della tenenza di Fondi: le cause dell'incidente non sono ancora note, e i mezzi sono stati sequestrati per far luce su quanto avvenuto. Tra soli tre giorni Mattia avrebbe sostenuto l'esame di maturità: grande tristezza e cordoglio a Fondi, dove il giovane era molto conosciuto e stimato. Descritto dai suoi professori come simpatico, educato e solare, domani avrebbe dovuto inviare la tesina dell'esame. Che, purtroppo, non potrà mai sostenere insieme alla sua classe.