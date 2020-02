Un automobilista è morto in un incidente stradale lungo via Flaminia a Roma. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio, all'altezza di Prima Porta, in direzione Terni. Secondo le informazioni apprese il conducente al volante, per cause non note e ancora in corso d'accertamento avrebbe perso il controllo del veicolo. L'impatto è stato molto violento, purtroppo inutili i soccorsi, per l'automobilista non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code nel quadrante nord della Capitale. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri veicoli. La galleria Flaminia a Prima Porta è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi scientifici. Sul posto per gli accertamenti di rito e per gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Terminato l'intervento e trasferita la salma in obitorio, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso del pomeriggio.

Automobilista accusa un malore e muore su via Pontina

Un altro drammatico incidente stradale stamattina presto, lungo la strada statale 148 via Pontina, dove un automobilista è morto nel territorio di Castel Romano colto da un malore improvviso mentre era alla guida. Ha fermato la macchina nella corsia di marcia, poi il decesso, pochi minuti dopo. Traffico e code in direzione Roma, durante l'intervento dei soccorsi e dei carabinieri e Anas. Fortunatamente non ne sono scaturiti incidenti e non sono stati coinvolti altri veicoli.