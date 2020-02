in foto: Immagine di repertorio

Un automobilista è morto a causa di un malore lungo la strada statale 148 via Pontina, all'altezza di Castel Romano. È accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio. Secondo le informazioni apprese, si tratta di un uomo, il conducente dell'auto, dopo essersi sentito poco bene ha fermato la macchina ed è deceduto dopo pochi minuti all'interno dell'abitacolo. Traffico e code sulla Pontina, con incolonnamenti da Pomezia, in direzione Roma. Sul posto, ricevuta la segnalazione dell'accaduto, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Inutile l'intervento del personale sanitario del 118, per l'automobilista non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti di rito e il personale Anas, che sta lavorando per gestire al meglio la circolazione. Terminate le procedure, la salma sarà trasferita in obitorio. nel sinistro non sono coinvolti altri veicoli.

Incidenti stradali sul Gra giovedì 20 febbraio

Astral Infomobilità ha comunicato agli utenti informazioni sulla viabilità del Grande Raccordo Anulare di Roma. Stamattina alle 9.30 si sono registrate code per un incidente tra via Cassia e via Trionfale, in carreggiata esterna; sul tratto urbano della A24 si sono accumulate code per incidente tra Portonaccio e Tangenziale Est in direzione centro. Traffico e code per gli automobilisti in transito sui tratti interessati, entrambi gli incidenti sono stati risolti nel corso della mattinata.