in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nella notte su via del Mare a Roma, dove due giovani sono morti in un grave incidente stradale. È successo intorno alla mezzanotte, tra domenica 20 e lunedì 21 gennaio. Secondo le informazioni ricevute, un'auto con a bordo quattro ragazzi, per cause ancora in via d'accertamento, ha sbandato ed è finita fuori strada, all'altezza del chilometro 24. Lo schianto è stato violentissimo e una 22enne è morta sul colpo. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, troppo gravi le ferite riportate da non lasciarle scampo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, dopo la chiamata d'emergenza e ha soccorso i tre restanti in ambulanza trasportandoli all'ospedale. Un'altra ragazza, ferita, è stata soccorsa in codice giallo, mentre un 29enne è morto poco dopo il sinistro, una volta arrivato al pronto soccorso. Gli agenti della polizia locale del Gruppo Tintoretto hanno svolto i rilievi del caso per stabilire quanto accaduto.