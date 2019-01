in foto: Denise Moriggi

Denise Moriggi, 22 anni, e Jonathan Sciarra, 29 anni, sono i due ragazzi che hanno perso la vita nel grave incidente avvenuto questa notte sulla via del Mare. Grave anche un'altra ragazza di 22 anni di cui non si conoscono le generalità e che si trova ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio non in pericolo di vita. I tre giovani, tutti residenti tra Ostia e Acilia, viaggiavano a bordo di una Nissan Micra finita fuori strada all'altezza del chilometro 24.300 della strada, tra Ostia e Ostia Antica per cause ancora da chiarire. Tanti i messaggi di solidarietà e di saluto dei due ragazzi su Facebook.

Quando i soccorsi sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 22enne, mentre il ragazzo, che si trovava al volante, è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Grassi di Ostia. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dagli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale mentre l'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia sulla salma del conducente. Al momento la ricostruzione più accreditata è che il ragazzo abbia perso il controllo dell'automobile a causa dell'asfalto bagnato e forse per l'alta velocità.

Grave incidente sulla via dei Laghi: 5 giovani feriti

Un altro grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla via dei Laghi, nel territorio di Velletri ai Castelli Romani, e ha visto coinvolte due vetture su cui viaggiavano cinque giovani che si sono scontrate frontalmente. Due i ragazzi rimasti feriti in modo più grave e ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Velletri e al Policlinico di Tor Vergata. Sul posto la polizia stradale di Albano Laziale che ha eseguito i rilievi del caso per stabilire dinamica ed eventuali responsabilità.