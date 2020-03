in foto: L’incidente tra auto e camion in via Appia Nuova a Velletri (Immagine dei vigili del fuoco)

L'anziano di 84 anni coinvolto in un incidente stradale questa mattina a Velletri, non ce l'ha fatta. Estratto gravissimo dalle lamiere contorte della sua Mercedes Classe E, è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. I medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita ma, purtroppo non ci sono riusciti: troppo gravi le ferite riportate nello scontro, per lui non c'è stato più nulla da fare. La tragedia è avvenuta questa mattina a Velletri, all'incrocio con Santa Maria dell'Orto. La vittima stava viaggiando sulla sua Mercedes Classe E quando ha impattato violentemente sotto un tir, rimanendo incastrato sotto il mezzo pesante. Sul posto, per liberare l'uomo, i Vigili del Fuoco, i soccorsi del 118, e i carabinieri che indagano sull'accaduto. Saranno adesso i rilievi del caso che dovranno determinare cos'è successo veramente e a determinare eventuali responsabilità. Le cause dello schianto, infatti, non sono ancora chiare e devono ancora essere accertate.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in via Appia Nuova, all'altezza del chilometro 42, nella zona dei Castelli Romani. Secondo le prime informazioni, la vettura guidata dall'anziano avrebbe impattato violentemente contro il camion, incastrandosi sotto il mezzo pesante. La parte anteriore della macchina si è distrutta completamente, accartocciandosi su se stessa. Una situazione molto grave, per la quale è stato richiesto l'intervento dei pompieri, che hanno estratto il ferito dalle lamiere. Dopo aver verificato che le sue condizioni erano molto serie, è stato portato in eliambulanza in ospedale, ma è morto durante il trasferimento.