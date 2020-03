in foto: L’incidente tra auto e camion in via Appia Nuova a Velletri (Immagine dei vigili del fuoco)

Incidente stradale in via Appia Nuova, nel Comune di Velletri in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo. A scontrarsi un camion e un'auto, all'altezza del chilometro 42, nel territorio dei Castelli Romani. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 10.30 quando la macchina, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha impattato lateralmente contro il mezzo pesante. Paura per l'automobilista: la vettura si è completamente accartocciata su se stessa nella parte anteriore, ridotta per il violento impatto a un groviglio di lamiere.

Anziano ferito intrappolato tra le lamiere

Alla guida un anziano, ferito nello scontro e rimasto intrappolato all'interno del veicolo. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il conducente, liberandolo dalla carcassa. Una volta fuori, lo hanno consegnato nelle mani del personale sanitario del 118.

Indagano i carabinieri

Data la dinamica dell'incidente e le condizioni di salute dell'uomo, è atterrata un'eliambulanza, che ha trasportato il ferito in un ospedale della Capitale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e che indagano sull'accaduto, per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità da parte dei due conducenti.