Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri – mercoledì 28 febbraio a viale America all'Eur, sopra la fermata Palasport della metropolitana B. Erano circa le 17.30 quando un uomo di 58 anni, dipendente delle Poste e impiegato da quanto si apprende nella vicina sede centrale, è stato investito da una Mini. Inutile il trasporto d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio in ambulanza: l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale nonostante gli sforzi del personale medico.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso e aperto un fascicolo per appurare la dinamica dell'incidente costato la vita al 58enne. Alla guida dell'auto che ha travolto l'uomo un ragazzo di soli 18 anni la cui posizione al momento è al vaglio degli inquirenti.

Altri due investimenti mortali a Roma.

Il 58enne che ha perso la vita all'Eur è il terzo pedone che ha perso la vita sulle strade di Roma in 48 ore. Ieri mattina una donna è stata travolta al chilometro numero 20 di via Ostiense in direzione di Acilia, mentre la sera prima a largo Preneste a perdere la vita una signora di 61 anni anche lei investita e uccisa da un'auto.