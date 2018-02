Un grave incidente si è verificato questa mattina su via Ostiense all'altezza del chilometro 20 in direzione di Ostia, dove una donna di 39 anni è stata travolta e uccisa. Identificata come una cittadina di nazionalità romena, la donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 che giunto sul luogo però non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Forse la vittima risiedeva nel vicino insediamento di via Enrico Ortolani.

Coinvolta nell'incidente una Peugeot 206: la posizione del conducente della vettura è ora al vaglio degli inquirenti che hanno aperto un fascicolo sull'episodio. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale che sta eseguendo i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Inevitabili le ripercussioni al traffico con la chiusura del tratto di strada interessato.

Donna investita e uccisa al Prenestino.

Una donna è stata investita e uccisa da un'auto a na donna e' morta dopo essere stata investita da un'auto ieri sera a Roma. Erano circa le 20.30 quando la 60enne è stata travolta da una vettura in via dell'Acqua Bullicante al Prenestino. Inutile l'arrivo dei soccorsi chiamati dal conducente dell'auto: la donna è deceduto sull'asfalto.