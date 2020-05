Una diciannovenne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in via di Boccea a Roma. Il sinistro risale al primo pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio ed è avvenuto nel quadrante Nord della Capitale. Secondo le prime informazioni apprese era intorno all'ora di pranzo quando due veicoli, una una Toyota Yaris e un Kymco Agility si sono scontrati, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, all'altezza del civico 262. Al volante della Toyota Yaris c'era un ragazzo di ventidue anni. L'impatto è stato molto violento, ad avere la peggio è stata la diciannovenne, trasportata in codice rosso fino all'ospedale Agostino Gemelli di Roma. Arrivata al pronto soccorso, la giovane paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Da come si apprende la giovane si trova ricoverata con prognosi riservata. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità da parte dei due conducenti.

Ieri auto ribaltata su via Cassia, tre feriti

Ieri tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale lungo via Cassia, nel quadrante Nord di Roma. Due auto si sono scontrate all'altezza di via del Sesto Miglio in zona Tomba di Nerone, una si è ribaltata. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte nel sinistro è grave, ma per estrarre i feriti dall'abitacolo dei veicoli incidentati è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri li hanno tirati fuori dalle lamiere, per poi affidarli alle cure del personale sanitario giunto sul posto, che le ha trasportate in ospedale per le cure del caso.

Morta una donna di 37 anni sul Grande Raccordo Anulare

Nella notte di ieri è invece è morta una trentasettenne di Fiumicino in un tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto, una Peugeot 206, scontrandosi con un'altra vettura, una Fiat Panda. L'auto con la donna al volante si è ribaltata più volte, un impatto che purtroppo non le ha lasciato scampo: è deceduta sul colpo.