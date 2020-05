in foto: immagine di repertorio

Un incidente è avvenuto a metà mattinata di oggi – domenica 24 maggio – su via Cassia alla periferia Nord di Roma. Erano circa le 10.00 quando, all'altezza di via del Sesto Miglio in zona Tomba di Nerone, un'auto si è ribaltata sulla carreggiata, secondo quanto ricostruito dopo aver impattato con un'altra vettura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno aiutato il conducente a uscire dall'abitacolo e rimosso l'auto utilitaria, una Toyota Aygo, dalla sede stradale ripristinando le condizioni di sicurezza.

Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, fortunatamente nessuna delle quali in maniera grave, che sono state soccorse dal personale del 118 giunto sul posto e trasferite in ospedale per esser sottoposte alle cure medice del caso. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione in tutto il quadrante, con lunghe code in entrambe le direzioni: tra via dei Due Ponti e via del Sesto Miglio verso fuori, e fra via Gradoli e via del Sesto Miglio in direzione centro. Gli agenti del XV Gruppo della Polizia Locale hanno disposto il senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Incidente mortale sul Gra: perde la vita una donna di 37 anni

Purtroppo la fine del lockdown ha significato anche la drammatica ripresa del conteggio delle vittime sulle strade di Roma. L'ultimo incidente mortale questa notte, sul Grande Raccordo Anulare, dove in un incidente che ha visto coinvolte due auto ha perso la vita una donna di 37 anni che è rimasta uccisa sul colpo nel violentissimo impatto.