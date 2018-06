Incidente in via Battistini: la 28enne ferita è morta nella notte. Caccia al pirata della strada

Si è spenta la ragazza di 28 anni rimasta coinvolta nella serata di ieri in un grave incidente in via Mattia Battistini a Primavalle. Ricoverata al Policlinico Gemelli è deceduta all’alba. Caccia al pirata della strada che dopo l’impatto della sua Lancia Lybra con la 500 guidata dalla giovane, si è dato alla fuga a piedi.