in foto: Foto d’archivio

Un uomo è rimasto gravemente ferito, questa mattina, in un incidente stradale avvenuto a Roma. Un'automobile e una moto si sono scontrate tra loro in viale Vaticano, vicino all'ingresso dei Musei Vaticani nei pressi di piazza Risorgimento. L'incidente è avvenuto intorno alle 7: ancora ignota la dinamica. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito in codice rosso.

Traffico congestionato in zona

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del gruppo Prati, che si stanno occupando dei rilievi e che stanno cercando di gestire il traffico rimasto congestionato in tutta la zona nelle prime ore della mattinata. La situazione al momento sembra risolta, ma nel quartiere si registrano ancora forti rallentamenti in via Baldo degli Ubaldi, direzione fuori e dentro Roma, e in via Anastasio II.