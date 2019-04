in foto: Il pulmino ribaltato a Zagarolo sull’Autostrada A1

Cinque dei sette minori feriti nell'incidente di ieri sull'autostrada A1 sono stati portati all'ospedale Bambin Gesù di Roma per le cure e per ulteriori accertamenti. Quattro di loro hanno subito traumi che saranno valutati nella sede ospedaliera, mentre uno in particolare ha riportato la frattura di un arto inferiore. La situazione, in base a un comunicato dello stesso ospedale, è al momento sotto controllo:

"per tutti i pazienti é stato assegnato un codice di triage giallo per traumatismi di modica entità. Sono stati eseguiti accertamenti (visite specialistiche ed esami strumentali) che hanno potuto escludere lesioni maggiori. I genitori dei ragazzi, che si trovavano in Italia in gita scolastica, sono stati tutti contattati, rassicurati e hanno potuto parlare al telefono con i figli. Il consolato francese ha inviato un proprio funzionario per il supporto logistico".

Un altro minorenne è stato invece portato al Policlinico Gemelli, mentre l'unico adulto ferito è stato condotto al Policlinico Umberto I. L'uomo, che stava accompagnando i ragazzi , ha riportato vari traumi di diversa entità.

L'incidente

L'incidente di ieri mattina ha visto coinvolti un autoarticolato, una macchina e un bus con a bordo 24 studenti di origine francese, tutti minorenni. I bambini erano diretti a Napoli per una gita scolastica ed erano seguiti da due accompagnatori, quando il bus è stato coinvolto in uno scontro con gli altri mezzi, ribaltandosi. La macchina dei soccorsi si è attivata subito anche se, come racconta Augusto a Fanpage.it, i primi ad aiutare i ragazzi sono stati i conducenti che hanno assistito all'incidente. "Fortunatamente – ci dice Augusto – nessuno si è fatto tanto male, prima di tutto. Quando vedi una comunità che risponde all'umanità, per me è una cosa molto bella". Insieme ai soccorsi sul posto è giunto anche un pullman dell'Ufficio prevenzione generale della Polizia di Stato. Gli agenti hanno messo in sicurezza i ragazzi coinvolti, facendo partire le indagini sulle cause dell'incidente.