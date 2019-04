in foto: Incidente sull’autostrada A1 a Zagarolo, parla uno dei testimoni

Augusto Santucci, un ristoratore di Salerno, è uno degli automobilisti che si è fermato a prestare i primi soccorsi ai bambini vittime di un drammatico incidente sull'Autostrada A1 a Zagarolo, a sud di Roma. Il loro minibus è stato tamponato da un camion e si è ribaltato. Sei sono i feriti, fortunatamente nessuno di loro in gravi condizioni. "È un miracolo quello di oggi, non è successo niente in confronto a ciò che poteva accadere. L'abitacolo del camion è ridotto che sembra una scena di un film, se vedi come è messo il pulmino dei bambini pensi subito male, perché si è girato su un lato e ha fatto un ruzzolone su sé stesso", racconta Augusto ai reporter di Fanpage.it. Per cause ancora da accertare il minibus con a bordo i ragazzini, diretti a Napoli per una gita, ha frenato improvvisamente, il camion ha sbandato provando a evitare il mezzo che lo precedeva, ma senza riuscirci. Ribaltato il pulmino, distrutta la parte anteriore del mezzo pesante.

"Abbiamo aiutato i bambini e li abbiamo portati a bordo strada"

"È successo in direzione di Napoli. Noi eravamo 150 metri più dietro, ma ci siamo accorti che stava succedendo qualcosa perché il camion sbandava. Negli incidenti, sai, succede tutto in un istante. Siamo scesi, ci siamo avvicinati ai mezzi tra le macerie, abbiamo capito che sul pulmino c'erano e bambini e li abbiamo fatti mettere subito a bordo strada nella corsia d'emergenza", racconta ancora Augusto. Dopo circa mezz'ora sono arrivati i soccorsi, un'ambulanza e anche un'eliambulanza, che ha trasportato i feriti in ospedale. Come detto, nessuno è in gravi condizioni. "Fortunatamente nessuno si è fatto tanto male, prima di tutto. I primi soccorsi li abbiamo forniti noi, io e un altro ragazzo di Napoli che era con me in macchina, e altri due camionisti che si sono fermati. Quando vedi una comunità che risponde all'umanità, per me è una cosa molto bella".

