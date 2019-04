in foto: Un pulmino con a bordo alcuni bambini francesi si è ribaltato sull’Autostrada A1 in seguito a un tamponamento

Grave incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 9 aprile 2019. Stando a quanto si apprende, all'altezza del chilometro 570 dell'autostrada un mezzo pesante ha tamponato un autobus su cui viaggiavano bambini di circa dieci anni di nazionalità francese diretti a Napoli per una gita. Il minibus su cui viaggiavano alcuni studenti si è ribaltato. Nelle fotografie scattate da un reporter di Fanpage.it si possono vedere i ragazzi a bordo strada mentre vengono soccorsi da alcune suore, che evidentemente si trovavano a bordo con loro, in attesa dell'arrivo delle ambulanze. Questa la ricostruzione dell'incidente: il pulmino su ci cui viaggiava la scolaresca ha frenato bruscato ed il camion lo ha tamponato facendolo ribaltare. Il camionista, cercando di evitare l'impatto col pulmino, ha provato a spostarsi sulla terza corsia di sorpasso coinvolgendo un'altra macchina. Il fatto è avvenuto all'altezza del comune di Zagarolo vicino Roma.

Chiuso un tratto dell'autostrada A1

Chiuso il tratto di autostrada tra il bivio con l'A24 e il bivio con la Diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Stando alle prime informazioni, sei ragazzi sarebbero rimasti feriti, ma nessuno di loro è in gravi condizioni e sono stati soccorsi da diverse ambulanze del 118 giunte sul posto a sirene spiegate. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Stradale, le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione: si segnalano due chilometri di coda in aumento in direzione della capitale.

Per chi arriva da Firenze ed è diretto verso Napoli il consiglio è quello di immettersi in A24 verso Roma, quindi percorrere il Raccordo verso Napoli ed immettersi sulla Diramazione Roma Sud per raggiungere l'A1 verso Napoli.