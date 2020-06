in foto: I vigili del fuoco al lavoro sulla Colombo

Incendio nei pressi del drive in lungo via Cristoforo Colombo a Roma. Il rogo è scaturito nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono divampate in via Alberto Franchetti, angolo con via Antonio Lotti. Ad andare a fuoco materiali di diversa natura provenienti da demolizioni, scavi, residui di lavorazione, che per cause non note sono stati avvolti dalle fiamme. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che vedendo una colonna di fumo levarsi verso il cielo, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i pompieri, con le squadre del Distaccamento Eur e l'Autobotte AB34. I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme e hanno messo in sicurezza alcuni container poco distanti dal rogo, scongiurando che anch'essi prendessero fuoco. Fortunatamente da quanto si apprende non risultano persone ferite o intossicate, né animali coinvolti.

Smart travolge un ciclista sulla Cristoforo Colombo

Ieri sulla Cristoforo Colombo ad Ostia, una Smart ha travolto e ferito gravemente un ciclista di settantadue anni, all'altezza di viale della Villa di Plinio. Il ferito è stato soccorso e traspotrtato in eliambulanza all'ospedale, in condizioni di salute critiche. La famiglia sta cercando testimoni e ha lanciato un appello, per chiedere a chi abbia assistito al sinistro di contattare su Facebook Pierluigi Ciardio o Francesca Cipriani, o di rivolgersi alla polizia locale di Roma Capitale, che è intervenuta per i rilievi del caso con il gruppo Mare.