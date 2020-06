in foto: Foto di repertorio

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, lungo via Cristoforo Colombo a Roma, all'altezza di viale della Villa di Plinio, a Ostia. Stando a quanto si apprende, un'automobile ha investito un ciclista in direzione di Ostia. Il ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso con un'eliambulanza che è atterrata proprio al centro della carreggiata e questo ha provocato un forte rallentamento del traffico in zona.

Secondo quanto ricostruito, una Smart ha preso in pieno un ciclista di 72 anni. L'anziano è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17 per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Mare della polizia locale di Roma, che si sono occupati dei rilievi e di gestire il traffico sulla Colombo. La corsia laterale in direzione di Ostia è stata chiusa al traffico.

Sempre nel corso della giornata di oggi, riporta il quotidiano locale Terzo Binario, una donna a Cerveteri ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia dell'Autostrada Roma-Civitavecchia. La donna, stando a quanto si apprende, avrebbe riportato lesioni gravissime e molteplici fratture scomposte ed esposte. La signora sarebbe stata soccorsa sul posto e trasportata d'urgenza prima all'ospedale San Paolo di Civitavecchia e poi, con un'eliambulanza, al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. La sua prognosi rimane riservata.