"Cerchiamo testimoni per incidente avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17:30 al primo semaforo della Via Colombo venendo dalla Rotonda di Ostia, all'incrocio con Viale della Villa di Plinio. È stato investito mio suocero in bicicletta. Se qualcuno ha visto la dinamica dell'incidente per favore mi contatti qui o mio marito Pierluigi Ciardi. Per favore è importante". L'appello è stato lanciato su Facebook da Francesca Cipriani, nuora di Gennaro, il ciclista di 72 anni investito ieri su via Cristoforo Colombo da una Smart. Soccorso con l'eliambulanza, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, dove versa in gravi condizioni. La famiglia sta cercando testimoni che possano aiutare a ricostruire l'incidente stradale in cui è rimasto ferito il loro caro.

La dinamica dell'incidente su via Cristoforo Colombo

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 giugno in via Cristoforo Colombo a Roma, all'altezza di viale della Villa di Plinio a Ostia. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 17, ma la Smart ha preso in pieno il ciclista, caduto violentemente a terra. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 e gli agenti del gruppo Mare della Polizia Locale di Roma per i rilievi del caso. Per consentire le indagini, la strada è stata chiusa. A causa della gravità delle ferite riportate dal 72enne, i soccorritori hanno fatto arrivare un'eliambulanza per portare l'uomo in ospedale. Le sue condizioni sono ancora molto gravi.

Quattro gli incidenti gravi di domenica 7 giugno

Quello avvenuto a Ostia non è l'unico incidente stradale avvenuto nel Lazio ieri. Un ragazzo di 19 anni è morto a Fondi dopo che il suo scooter 50 si è scontrato con un furgone, mentre un giovane di 22 anni è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale in seguito a un incidente alla rotatoria di Valmontone. Anche un giovane di 24 anni ha riportato lesioni molto serie dopo un frontale con un'auto in via del Lido a Latina.