Un grave incendio ha devastato nel pomeriggio di ieri – domenica 7 aprile – un appartamento al secondo piano di un'abitazione al civico 28 di via Laurentina, nel quartiere San Paolo a Roma. Al momento dello scoppio del rogo, attorno alle 17.30, fortunatamente nessuno si trovava in casa e non risultano esserci feriti. Le uniche conseguenze per due agenti di polizia che, arrivati per primi sul posto, sono entrati nella casa per vedere che non ci fosse nessuno nonostante le fiamme, e ne sono usciti lievemente intossicati. Sul posto i vigili del fuoco e due ambulanze del 118 che hanno prestato cura agli agenti le cui condizioni non destano però nessuna preoccupazione.

L'intero stabile è stato evacuato in via precauzionale fino al termine delle operazioni quando, accertato che non ci sono stati danni strutturali, i condomini hanno potuto rientrare nelle abitazioni mentre l'appartamento interessato dal rogo è tutt'ora inagibile. Ancora da chiarire le cause dell'incendio: a stabilire da dove si siano propagate le fiamme saranno gli accertamenti disposti dalle autorità e portati a termine dai vigili del fuoco.

Quello di ieri è il terzo grave incendio in un appartamento nel giro di pochi giorni nella capitale. Tre giorni fa, venerdì 5 aprile, un'esplosione ha devastato un appartamento in via Federico Galeotti a Cornelia, periferia nord di Roma, e un uomo è rimasto gravemente ferito. Lo scorso 4 aprile a Torre Maura le fiamme hanno distrutto alcuni vani di un appartamento in via dei Colombi: l'incendio in questo caso è scaturito da un cortocircuito di una presa.