Paura in strada a Roma, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento di via dei Colombi, a Torre Maura, quartiere della periferia est della Capitale. Le fiamme sono scaturite da un'abitazione al primo piano di un palazzo al civico 80, intorno alle ore 10 di ieri, mercoledì 3 aprile. I residenti hanno notato del fumo che fuoriusciva da una finestra che si affaccia direttamente sulla strada, davanti alla fermata dell'autobus all'omonima fermata ‘Colombi'. Subito si sono allarmati, preoccupandosi per le condizioni di salute di chi abitava all'interno dell'appartamento. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme, estinte in breve tempo, scongiurando che si propagassero al resto dell'edificio. Con le loro scale si sono arrampicati sulla facciata per entrare nell'abitazione passando per un balcone. Pare che il rogo sia partito da un cortocircuito di una presa elettrica. Secondo le informazioni apprese, al momento dell'accaduto non c'era nessuno in casa. Presenti durante l'intervento anche gli agenti del reparto Volanti della Polizia di Stato.

In strada si sono riversate diverse persone tra passanti e abitanti del quartiere, con gli occhi puntati sulla facciata dell'edificio osservando le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. Alcuni li hanno immortalati mentre ‘scalavano' l'edificio esterno per raggiungere il primo piano. Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza feriti né intossicati. I pompieri sono poi entrati all'interno dell'appartamento per verificare i danni provocati dalle fiamme alla struttura. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco una delle camere è risultata temporaneamente inagibile.