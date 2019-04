in foto: Immagine di repertorio

Notte di paura nel quartiere di Cornelia a Roma, dove un'esplosione ha fatto crollare le mura di un palazzo al civico 40 di via Federico Galeotti. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 2, all'interno di un appartamento al secondo piano dell'edificio. Nell'esplosione è rimasta gravemente ferita una donna: si tratta di un'anziana di 86 anni, che è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Sono stati momenti di grande tensione. Non è ancora chiaro cosa possa aver provocato l'esplosione, tuttavia da una prima ricostruzione dell'accaduto pare che sia scaturita dal gas di un fornello dimenticato acceso. Un abitante del quartiere ha raccontato a Fanpage di aver udito un boato fortissimo, pochi minuti dopo, delle urla. Si tratta di decine di persone che abitano all'interno del palazzo che sono uscite in strada nel cuore della notte, erano terrorizzate.

Esplode un appartamento a Cornelia

"Non capivamo cosa fosse successo – ha detto un residente – siamo usciti di casa in fretta, svegliati di soprassalto: è stato terribile". Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme scaturite a seguito dell'esplosione e successivamente, hanno verificato la stabilità dell'edificio, per capire la gravità dei danni provocati dal rogo. Non è ancora chiara la causa dell'esplosione. Presenti durante le operazioni di spegnimento dei pompieri anche gli agenti della polizia locale dei gruppi Aurelio e Prati. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo dell'intervento. Nel frattempo il quartiere si è mobilitato per ospitare gli sfollati in attesa che il palazzo torni agibile.