Le fiamme hanno divorato una parte dell'ex fabbrica di Penicillina su via Tiburtina all'altezza di San Basilio nella serata di ieri. Il gigantesco edificio, sventrato e abbandonato, è diventato la dimora di centinaia di persone. Un vero e proprio slum alla periferia di Roma, abbandonato dalle istituzioni e dove intervengono saltuariamente solo i medici e il personale di Medici Senza Frontiere. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, che con un'autobotte un'autoscala hanno impedito il propagarsi delle fiamme ad altre zone dell'ex fabbrica, invasa da detriti e immondizia. A generare l'incendio probabilmente un fuoco accesso da qualche senza fissa dimora per scaldarsi per la notte.

I comitati: "Riqualificare l'area"

Solo lo scorso sabato gli attivisti della Carovana delle Periferie e del Nodo Territoriale Tiburtino, avevano manifestato per chiedere la riqualificazione e la bonifica dell'area: "La questione della riqualificazione e riconversione di questa colata di cemento inutilizzata rimane centrale per la battaglia di chi, nelle periferie di Roma, si batte per un sensibile miglioramento delle condizioni di vita e per l’attivazione di un meccanismo di partecipazione collettiva capace di mettere al centro i cittadini e le loro esigenze, non gli interessi di pochi a discapito della nostra città". I manifestanti hanno chiesto in una conferenza stampa l'avvio di un tavolo partecipato tra istituzioni e cittadini sulla situazione di tutto il quadrante Tiburtino, mettendo al centro gli infiniti cantieri su via Tiburtina e lo stato di abbandono della fabbrica.

Fiamme a Pietralata divorano un capannone.

Sempre nella serata di ieri – domenica 28 gennaio – un vasto incendio è scoppiato in via del Casale Rocchi a Pietralata. A bruciare un capannone e alcune baracche. In via precauzionale i vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, hanno evacuato tre villini adiacenti alla zona dell'incendio. La puzza di bruciato ha invaso il quartiere e la colonna di fumo sprigionata dalle fiamme era visibile da via Nomentana.