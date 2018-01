ccc

Un vasto incendio ha interessato questa sera alcune baracche e un capannone per la produzione di profilati in via del Casale Rocchi, una traversa di via Pietralata, al civico 39. Il rogo si è sviluppato attorno alle 20.30 e le tre squadre dei vigili del fuoco giunte sul luogo sono ancora a lavoro con l'ausilio di un'autobotte per mettere in sicurezza l'area e spegnere le fiamme.

Il fumo visibile da via Nomentana.

L'odore di bruciato e il fumo hanno invaso tutto il quartiere. L'alta nube nera sprigionata dall'incendio era visibile anche da Montesacro e la Nomentana. Da quanto si apprende in via precauzionale sono stati evacuati tre villini nell'adiacenza dell'incendio, ma fortunatamente non ci sarebbero ferito o intossicati. Ancora non sono note le cause dell'incendio. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e le forze dell'ordine, disagi alla circolazione su via di Pietralata.