Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi è indagato per omicidio colposo per il crollo di una palazzina avvenuto la notte del 24 agosto, quando il terremoto ha colpito il comune del reatino. Sotto le macerie dell'edifico, crollato alla prima scossa, in piazza Sagnotti, morirono sette persone e undici rimasero ferite: Per questo Pirozzi è indagato anche per lesioni colpose. L'edificio è stato costruito dall'Istituto autonomo case popolari e, da quanto noto riscattato dagli inquilini. L'inchiesta riguarda alcuni lavori di adeguamento che il comune di Amatrice non avrebbe portato a termine.

L'edificio crollato aveva subito danni per il terremoto dell'Aquila.

Il 16 aprile del 2009 Carlo Fedeli, ex sindaco di Amatrice, aveva ordinato l'evacuazione dell'edificio per i danni riportati durante il terremoto dell'Aquila. Si trattava di danni significativi: lo "spanciamento" della zona seminterrata, lesioni alle fondamenta e ai piani superiori, tanto da essere dichiarato inagibile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i lavori non sarebbero stati fatti seguendo la normativa antisismica. Pirozzi sarebbe accusato di aver consentito il rientro degli inquilini nella palazzina.

Pirozzi: "Altri candidati trattati diversamente"

"Non voglio entrare nel merito del procedimento. Ripongo fiducia nella magistratura terza che mi giudicherà. Ma non in questo ufficio", va all'attacco il sindaco di Amatrice dalle colonne del Corriere della Sera. Denuncia "l’atteggiamento del tutto diverso avuto nei confronti di altri candidati", e i riferimento sarebbe all'ex sindaco di Rieti Simone Petrangeli candidato nella lista civica di Zingaretti. "Ho ricevuto alle 7.30 la notifica di questo provvedimento. Questo atto cade a 22 giorni da un’importante tornata elettorale – spiega – Al contempo questo stesso ufficio non ha avuto lo stesso atteggiamento nei confronti di altri candidati che, indagati da anni, sono in attesa che si pronunci".

Sergio Pirozzi indagato: è candidato alla Regione Lazio.

Pirozzi è anche candidato con una lista civica alle prossime elezioni regionali del Lazio, proprio alla luce della sua esperienza nel post sisma: non a caso nel simbolo uno scarpone. La lista civica non ha incassato l'appoggio del centrodestra, che invece ha deciso di candidare unitariamente Stefano Parisi. Nelle scorse settimane lunghe trattative sono intercorse tra il sindaco di Amatrice e i partiti del centrodestra (in particolare Fratelli d'Italia da cui Pirozzi proviene), senza trovare un accordo. Parisi gli aveva offerto la candidatura a vicepresidente.