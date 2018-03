Si è spento oggi a sessant'anni Fabrizio Frizzi all'ospedale Sant'Andrea di Roma, a seguito di un'emorragia celebrale. "Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato", hanno scritto la moglie Carlotta Mantovan, il fratello Fabio e tutti i suoi parenti più stretti nel dare la notizia questa mattina. "Roma si stringe vicino alla famiglia di Fabrizio Frizzi, con la sua generosità e la sua professionalità ha dato grande lustro alla nostra città", così su Twitter la sindaca Virginia Raggi ha espresso il cordoglio di tutta la comunità cittadina.

"Romano di Roma", Frizzi era nato alla Balduina e negli anni non si era mai spostato da Roma Nord, dove aveva abitato tra Vigna Clara e via Cortina d'Ampezzo. Le sue condizioni di salute erano critiche da diverso tempo: colpito da un'ischemia durante la registrazione di una puntata del quiz televisivo "L'Eredità", dopo alcuni mesi di stop era tornato a condurre il programma televisivo. "Buona serata, a domani", le ultime parole pronunciate da Frizzi ieri in tv, al termine della puntata del suo programma.

"L’Eredità è una gioia, fa bene anche al fisico – aveva detto qualche mese fa in un'intervista rilasciata a Vincenzo Mollica, annunciando il suo ritorno in televisione -. L’adrenalina sento che mi aiuta a stare meglio". Poi, parlando della malattia: "Non è ancora finita. Se guarirò – aggiunse – racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando".