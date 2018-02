Roma rischia di perdere 1 miliardo di euro di investimenti per colpa dell'immobilismo dell'amministrazione comunale. L'accusa, durissima, è contenuta in una lettera firmata dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Il documento è riportato oggi dalle pagine del quotidiano il Messaggero, ed è indirizzato a Virginia Raggi. Nella lettera la maggioranza pentastellata è tacciata di "immobilismo" e di "mancanza di capacità realizzativa", una mancanza di iniziativa che per Calenda "preclude la possibilità di ottenere i risultati sperati" e di utilizzare le risorse già stanziate per la città sul tavolo per Roma voluto proprio dal ministro.

Raggi: "In campagna elettorale promettono 1 miliardo"

Durissima la reazione della sindaca di Roma Virginia Raggi, che in una nota stampa afferma di non aver ricevuto ancora la missiva e di averne appreso il contenuto a mezzo stampa. "Ho letto la lettera di Calenda, ormai le leggo prima sui giornali e poi mi vengono inviate per conoscenza. Mi stupisce, forse neanche tanto, che a due settimane dal voto si torni a promettere un miliardo per Roma, dopo cinque anni in cui il Governo si è assolutamente dimenticato della Capitale. Se questo miliardo fosse vero lo avremmo inserito in bilancio, in bilancio non posso inserire né parole né promesse", ha risposto la prima cittadina della capitale.

Raggi – Calenda: l'ultimo capitolo di un lungo scontro istituzionale.

Non è il primo scontro istituzionale tra il Campidoglio e il ministro Calenda, che lo scorso novembre l'aveva definita "una turista per caso" al tavolo di confronto interistituzionale. "Il Comune di Roma, invece, a questo tavolo sembra uno spettatore assente. – denunciava già mesi fa Calenda Noi, dopo un’analisi approfondita dei dati della città, abbiamo presentato le iniziative e abbiamo identificato le risorse insieme alla Regione. E questo ci sta pure, non è un problema. Quello che non funziona è che nelle attività che vanno fatte perché i progetti vedano la luce, il contributo del comune di Roma è zero”. Dichiarazioni precedute da una lunga polemica sui tempi e la modalità di convocazione del confronto.