Dopo aver perso il lavoro da un giorno all'altro, ora arriva una buona notizia per i lavoratori e le lavoratrici del ristorante di Mc Donald's di piazza Pio XI, a due passi da San Pietro: il fast food, anche se la data ancora non è certa, riaprirà, e nel frattempo il colosso della ristorazione garantirà continuità occupazionale agli ex dipendenti, riassorbendoli per il momento negli altri punti vendita della capitale. Quella di piazza Pio XI era una delle sedi storiche di Mc Donald's in Italia, e ha abbassato le saracinesche senza preavviso, a seguito del fallimento della Dave Srl, la società che gestiva il franchisee del punto vendita, lasciando a casa trenta persone, che in molti casi vi lavoravano da più di dieci anni (qui avevamo raccontato le loro storie).

"La grande solidarietà e l’attenzione mediatica generata dalla lotta convincono il colosso del fast food a cercare un accordo positivo in tempi rapidi – si legge in una nota delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario che hanno sostenuto la vertenza – Così è stato: riassorbimento – a parità di condizioni contrattuali e salariali – del personale interessato a continuare, buona uscita per chi ha deciso di cambiare impiego, stabilizzazione di apprendisti e stagisti. Una ulteriore piccola vittoria nella vittoria, quest’ultima, che sottolineiamo con piacere".