Il Giardino di Ninfa è stato nominato il Giardino più bello d'Europa, si trova nel territorio del comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta ed è visitabile solo pochi giorni ogni anno tra aprile e novembre. Per questo per chi desidera passare una giornata nel suggestivo giardino è bene che si informi sulle date e prenoti per tempo. Coltivato con cura nell'area dell'antica città scomparsa di Ninfa, il giardino all'inglese è stato iniziato nel 1921 da Gelasio Caetani, che con la sua sensibilità seppe creare tra i ruderi e gli specchi d'acqua un ambiente unico e incantato. Il giardino si estende per circa otto ettari, ospita oltre mille piante. Un luogo dove perdersi e rigenerarsi, dove scordarsi del mondo esterno facendosi catturare dalla natura, dai giochi di luci e colori. A contribuire in maniera determinante a rendere questo luogo unico la presenza del fiume Ninfa, e di numerosi canali d'irrigazione.

Giardino di Ninfa: giorni di apertura al pubblico nel 2019

Aprile: 6, 7, 14, 21, 22, 25, 28

Maggio: 1, 4, 5, 12, 19

Giugno: 1, 2

Luglio: 6, 7, 21

Agosto: 3, 4, 15

Settembre: 7, 8

Ottobre: 5, 6

Novembre: 3

I sabati del Parco Lettarario

Nel 2019 l'offerta per i visitatori si arricchisce di una nuova iniziativa: i sabati del Parco Letterario, con l'adesione alla rete dei Parchi Letterari italiani. Attori professionisti leggeranno testi in prosa e poesia che hanno raccontato la magia dei giardini. “Marguerite Chapin e i Luoghi dei Caetani”, il titolo di rassegna che si svolgerà un sabato al mese (20 aprile , 25 maggio , 22 giugno , 20 luglio , 24 agosto , 21 settembre , 19 ottobre) e dedicata alla moglie di Caetani che, oltre a fondare i Giardini fu protagonista di un'intensa attività di mecenatismo letterario.

Giardini di Ninfa: prenotazioni, biglietti e visite guidate

Il biglietto per la visita ai Giardini di Ninfa costa 15 euro, più 0,50 centesimi in caso di prevendita. La biglietteria online è attiva all'indirizzo www.giardinidininfa.eu ed è possibile pagare tramite PayPal, carta prepagata o carta di credito. Per informazioni si può scrivere all'indirizzo email info@frcaetani.it.

Come arrivare ai Giardini di Ninfa

L'ingresso per i Giardini di Ninfa si trova al civico 68 di via Provinciale Ninfina (Latina). Da Roma bisogna percorrere via Pontina fino allo svincolo per Nettuno, per percorrere poi via Torre Astura, via Artemide e via Ninfina. In alternativa si può percorre l'A24, fino all'uscita per l'A45, seguendo poi per Valmontone e Artena.