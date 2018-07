in foto: Lo sgombero all’Ex Fiera di Roma

La società Investimenti Spa, controllata dalla Camera di Commercio ma per il 21% di proprietà di Roma Capitale, ha chiesto ormai da tempo lo sfratto del comune dai padiglioni che occupa nell'ex Fiera di Roma per poter così procedere alla valorizzazione dell'area. Archivi, il sale per le strade stoccato per le emergenze e alcuni spazi adibiti all'emergenza freddo: tutto deve essere liberato al più presto.

Questa mattina è arrivato l'ufficiale giudiziario, accompagnato da un ingente schieramento di Polizia Locale, con il supporto della Questura e il coinvolgimento della Sala Operativa Sociale del dipartimento comunale e ha sfrattato 36 persone, tra cui 20 bambini, gli unici per ora a essere allontanati dalla struttura Nello stesso giorno in cui la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo condanna l'amministrazione comunale per lo sgombero ingiunto ai residenti nel campo rom Camping River, il comune procedeva ad uno sfratto senza soluzioni alternative credibili.

Le famiglie di origine bosniaca erano arrivate qui nel 2012. Sindaco Gianni Alemanno, durante l'emergenza freddo. Uno dei tanti casi nella capitale dove una soluzione di emergenza si cronicizza senza soluzioni o percorsi condivisi, fino al precipitare inevitabile degli eventi. Oggi a cercare una soluzione c'erano Amedeo Ciaccheri, neoeletto presidente del Municipio VIII e Paolo Ciani, consigliere regionale vicino alla Comunità di Sant'Egidio.

"Credo sia giusto superare il modo di vivere non dignitoso in cui erano costrette donne, uomini e bambini all’ex Fiera, ma è obbligo di un’amministrazione seria fornire alternative adeguate soprattutto alle persone in condizioni di fragilità sociali", ha commentato Ciaccheri in serata. Domani è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini del governo amico giallo verde, e la sindaca Raggi. All'ordine del giorno anche la "questione rom". Salvini già negli scorsi giorni ha sottolineato come nella capitale "si spendono troppi soldi per i rom".

Esulta invece l'opposizione di centrodestra, che rivendica lo sgombero come una propria vittoria. "Siamo contenti che dopo mesi di battaglie sul territorio, finalmente l'amministrazione comunale abbia ascoltato l'opposizione di centrodestra. Forza Italia ancora una volta ha dato prova di essere al fianco dei cittadini grazie a un'opposizione costruttiva ed efficace che si è tradotta in fatti tangibili sul territorio", così Simone Foglio vicecoordinatore romano degli azzurri.