in foto: Il vigile urbano ferito durante un controllo a Roma

Attimi di tensione a Porta Maggiore, a Roma, durante un controllo della Polizia Municipale per arginare il fenomeno dell'abusivismo commerciale nella zona. In un video girato da un cittadino che, insieme ad altre persone, vista la confusione, si erano recate sul posto, si vede un ambulante, un cittadino extracomunitario, spintonare un agente della Municipale: in pochi istanti, tra i due va in scena un vero e proprio incontro di boxe improvvisato, al termine del quale il vigile urbano, insieme ad altri due colleghi, riesce a bloccare il venditore, tra le proteste veementi degli altri ambulanti presenti sul posto.

"Il Comando di Polizia di Roma Capitale esprime piena solidarietà e vicinanza ai colleghi che questa mattina e nella giornata di ieri sono stati vittime di aggressione durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.Grazie al video diffuso in rete da un cittadino, su quanto accaduto in mattinata a Porta Maggiore, si è potuto constatare che l’agente ha tentato di difendersi dalla condotta violenta posta in essere dal venditore abusivo e, nello stesso tempo, temporeggiare nell’attesa del sopraggiungere dei colleghi. Precedentemente al filmato, l’abusivo aveva colpito più volte sia l’operante che un’altra collega mentre tentavano ripetutamente di identificarlo. Ai fatti assisteva anche personale ATAC , che ha potuto fornire testimonianza della violenza messa in atto dall’uomo sull’agente, nei momenti antecedenti la ripresa video.Questo Comando porge un sentito ringraziamento al cittadino che è riuscito a documentare quanto accaduto. Tale filmato verrà messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel caso riterrà opportuno il suo successivo utilizzo.Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale proseguirà con impegno nelle attività di contrasto dei fenomeni di degrado urbano a tutela della cittadinanza romana, seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione Capitolina" si legge in una nota diramata dalla Polizia Municipale di Roma in seguito a quanto accaduto.