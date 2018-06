"Chiunque sia in grado di fornire elementi utili sull'incidente avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 giugno sul lungotevere della Vittoria di prendere contatto con gli uffici del VII Gruppo Appio di via Macedonia: 06 67695263 – 5265 (centralino); 0667695201 – 5203 (segreteria); 0667695222 – 5215 (ufficio infortunistica)". Questo l'avviso con cui la Polizia Locale, che indaga sulla dinamica dell'incidente mortale in cui ha perso la vita il giovane chef Alessandro Narducci e la sua amica Giulia Puleio, ha reso noto di cercare testimoni.

Automobilista accusato di omicidio stradale

Intanto il 30enne alla guida della Merdedes Classe A che si è scontrata con lo scooter Honda Sh su cui viaggiavano la promessa della cucina italiana e la giovane, risulta indagato per omicidio stradale, iscritto ieri al registro degli indagati nel fascicolo aperto dalla procura di Roma. Da quanto emerso si sarebbe trattato di una distrazione, avrebbe nei primi concitati momenti seguiti allo schianto, avrebbe ammesso lui stesso di trovarsi al telefono ma è una circostanza tutta da confermare. In stato di choc e ferito dopo l'impatto della sua auto con alcune vetture parcheggiate, è stato ricoverato e posto in stato di sedazione profonda. Al risveglio non ricordava nulla.

Il Campidoglio pensa a nuovi autovelox

In tanto l'amministrazione comunale pensa a piazzare nuovi autovelox contro gli incidenti dovuti all'alta velocità. "A fronte dell'alto numero di incidenti stradali che si registra a Roma e che ha tra le sue cause l'alta velocità abbiamo convenuto con la polizia locale di comprare nuovi velox – spiega presidente della commissione Trasporti di Roma Enrico Stefano (M5S) – La richiesta del corpo è di 250 mila euro per acquistarne una decina e noi stiamo lavorando per trovare questi fondi nel prossimo assestamento di bilancio e averli disponibili già in autunno. Per individuare poi i posti dove posizionarli stiamo incrociando diversi dati ovvero: le strade più incidentate, gli incroci più pericolosi e le cause di incidente più frequenti". "Al momento in città ci sono solo una decina di velox mobili, che con i nuovi in arrivo aumenterebbero in maniera considerevole – spiega ancora l'esponente penta stellato -. Si tratta di una nuova tecnologia che permette di controllare più corsie e essere adattata sia a velox mobili sia a velox fissi".