Guerra tra clan a Ostia, arrestato 39enne: sarebbe l’autore del duplice tentato omicidio in pizzeria

Arrestato un uomo di 39 anni, pregiudicato, per il tentato omicidio in una pizzeria di Ostia di due uomini, tra cui il nipote del boss Terenzio Fasciani. Contestata l’aggravante del metodo mafioso. L’episodio sarebbe da inserire nella cornice di un rinnovato scontro tra gruppi criminali per il controllo del territorio.