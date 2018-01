Il magico incontro tra la musica dal vivo di una grande orchestra e la magia del film di Walt Disney sul palco dell'Auditorium Parco della Musica con "Disney Fantasia-Live in concert"; festeggiare la Befana tra bancarelle, dolciumi, attrazioni e spettacoli adatti alle famiglie; il concerto no profi per i canili e i rifugi comunali del 7 Hills Gospel Choir presso la Chiesa di Santa Lucia; l'esilarante spettacolo di Maurizio Battista "Scegli una carta" al Teatro Olimpico; l'ingresso gratuito alla Galleria Borghese. Queste le nostre proposte per trascorre il fine settimana dell'Epifania nella Capitale in modo piacevole e stimolante.

Venerdì 5 gennaio.

"Disney Fantasia-Live in concert" all'Auditorium Parco della Musica.

Uno spettacolo eccezionale che regalerà al pubblico la possibilità di viaggiare in un mondo ricco di magia. Il celebre lungometraggio di Walt Disney verrà proposto insieme alla musica dal vivo dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Keith Lockhart; una versione che mette insieme brani del film originale del 1940 con altri del successivo "Fantasia 2000". Orario di inizio, 20:30. Biglietti a partire da 19 euro.

Sabato 6 gennaio.

La Befana vola su Roma.

Tanti gli appuntamenti in programma per chi trascorre nella Capitale il giorno della Befana, con un occhio di riguardo per i più piccoli. Tra le bancarelle, gli addobbi e i dolciumi di piazza Navona e la folcloristica manifestazione a piazza San Pietro, senza tralasciare la festa che si terrà nella sede del Gruppo Storico Romano, l' "Happyfania" a Porta di Roma e le attrazioni, i giochi e gli spettacoli allestiti al Luneur Park, per tutta la famiglia il divertimento è assolutamente assicurato.

Concerto no profit del 7 Hills Gospel Choir.

Alle ore 18:00 presso la Chiesa di Santa Lucia (sala Betlemme) si terrà un concerto di raccolta fondi per i canili e i rifugi comunali. Ad esibirsi sarà il coro diretto dal maestro Gianluca Buratti e composto da numerosi elementi tra cui contralti, soprani, tenori, bassi e musicisti. Il repertorio prevede brani quali "We worship you", "Amazing Grace", "Hallelujah", "Living water", "White Christmas" e tanti altri ancora. Il ricavato della serata sarà devoluto al “Fondo Donazioni Specifico per le Spese Sanitarie” aperto da AVCPP nel novembre del 2008. Donazione minima, 10 euro. Sarà possibile prendere i biglietti di ingresso dalle 17:30.

Domenica 7 gennaio.

Maurizio Battista al Teatro Olimpico.

Il nuovo spettacolo del comico romano "Scegli una carta" fa un po’ il verso alle scelte della vita dove si giocano tante diverse carte, alcune giuste altre meno; sceglierne una piuttosto che un'altra vuol dire prendere delle decisioni, cosa non facile per nessuno. Da una scatola di volta in volta Battista tirerà fuori una carta dal mazzo e da quella prenderà spunto il suo monologo. Sul palco con lui ci sarà anche il mago Silvan, che si esibirà sia con giochi di prestigio che con due grandi illusioni. Inizio alle ore 18:00. Biglietti a partire da 16 euro.

Ingresso gratuito alla Galleria Borghese.

Imperdibile l'occasione di visitare gratuitamente il magnifico museo che racchiude al suo interno sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e sculture dal XV al XVIII secolo. La raccolta, costituita inizialmente dal cardinale Scipione Borghese, conserva capolavori di Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Raffaello, Tiziano,Correggio, Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini e Canova. Da vedere assolutamente: Enea, Apollo e Dafne, il Ratto di Proserpina e il David di Bernini; l’Amor Sacro e Amor Profano di Tiziano; la Principessa Paolina Borghese ritratta dal Canova come Venere Vincitrice. Orari di apertura, dalle 09:00 alle 19:00.