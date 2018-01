Tanti gli eventi in programma per chi trascorre nella Capitale il giorno della Befana, con un occhio di riguardo per i più piccoli. A loro in particolare sono dedicate le nostre proposte: tra le bancarelle, gli addobbi e i dolciumi di piazza Navona alla folcloristica manifestazione a piazza San Pietro, senza tralasciare la festa che si terrà nella sede del Gruppo Storico Romano, l' "Happyfania" a Porta di Roma e le attrazioni, i giochi e gli spettacoli allestiti al Luneur Park. Divertimento assicurato per tutta la famiglia!

Befana a piazza Navona.

Tradizionale e suggestivo, è il più noto tra i mercatini di Natale di Roma. Tra le bancarelle degli artigiani locali, gli stand dedicati alle golosità di ogni tipo e le "vere" Befane, l'evento si conferma tra quelli più amati dai cittadini e dai turisti, una piacevole passeggiata in uno dei luoghi iconici della capitale per l'occasione vestito a festa.

Corteo a San Pietro.

Partenza alle ore 10:00 per il corteo folcloristico-storico “Viva la befana”. Oltre 1300 figuranti in costume, cavalli, bighe romane, sbandieratori, bande musicali, una carrozza, tre lussuose auto d’epoca, e soprattutto l’amatissima vecchina.. Giunta alle sua trentatreesima edizione, la manifestazione è nata per riaffermare e tramandare di generazione in generazione i valori dell'Epifania. Annoverata tra i grandi eventi di Roma Capitale, è organizzata dal Europae Fami.li.a. (Famiglie Libere Associate d'Europa) e da molte altre associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo.

Festa al Villaggio di Babbo Natale.

Presso la sede del Gruppo Storico Romano in via Appia Antica sabato si terrà una festa dedicata all'Epifania. Tutte le mamme che si presenteranno in costume usufruiranno dell'ingresso gratuito e potranno partecipare al contest "Vota la Befana più Befana". Con l'occasione i bambini potranno anche visitare i diversi ambienti addobbati a tema natalizio, come la Grande Casa degli Elfi, e partecipare alle attività ed ai laboratori in programma. Costo del biglietto, 5 euro. Orari, dalle 16:00 alle 20:00.

"Happyfania" a Porta di Roma.

Nella piazza principale (fronte Info Point) del centro commerciale ad attendere i bambini ci sarà il Borgo della Befana. Tanti i dolciumi che si troveranno camminando al suo interno: bancarelle cariche di zucchero filato, caramelle e l'immancabile carbone. In più sarà possibile scattare una foto ricordo a bordo della fiammante scopa volante e ritirare il brevetto di “Pilota di scope Magiche”. Orari: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 20:00.

Arriva la Befana al Luneaur Park.

In groppa alla sua scopa e carica di doni, aspetta tutti i bimbi per regalare tante dolci sorprese, aiutata dall'immancabile mascotte “combinaguai” Pepe, da un simpaticissimo Pupazzo di Neve e da un gigante Orso Polare. Insieme a loro ci saranno Gufi e Civette, e tutti i magici personaggi che animano il Regno di Natale: vispi folletti, scatenati elfi, imponenti schiaccianoci. Gli spettacoli, le installazioni mozzafiato e le strutture scenografiche al coperto, regaleranno ai visitatori un'avventura unica e fuori dal tempo. Costo del biglietto, compreso l'accesso alle Giostre del Parco, 18 euro. Orari, dalle 10:00 alle 19:00.