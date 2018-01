Un appuntamento da segnare in agenda quello di sabato 6 gennaio a San Pietro. Dalle ore 10:00 si svolgerà la trentatreesima edizione del corteo dal sapore storico-folcloristico "Viva la Befana", nato per riaffermare e tramandare di generazione in generazione i valori dell'Epifania. Annoverata tra i grandi eventi di Roma Capitale, questa manifestazione è organizzata dal Europae Fami.li.a. (Famiglie Libere Associate d'Europa) e da molte altre associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo. Completamente gratuita, è una cerimonia che appassiona i bambini così come gli adulti.

Tra folclore e cristianità.

Unico nel suo genere, il corteo è traboccante di rievocazioni e di interpretazioni storiche e folcloristiche che in modo originale si legano con le simbologie e i valori culturali e sociali dei vari territori delle nostre regioni. Creatività, laboriosità e ricchezza delle tradizioni si evidenziano attraverso le scenografie ed i costumi dei partecipanti; particolari questi che hanno sempre suscitato grande curiosità ed interesse nelle decine di migliaia di spettatori, sia italiani che turisti, che ogni anno assistono all'evento. Un modo di celebrare l'Epifania all'insegna della solidarietà e della fratellanza anche attraverso la partecipazione di gruppi storici solidali provenienti per questa edizione da Abruzzo, Campania, Molise, Sardegna e dalla Francia con il comune di Cateau-Cambresis. Una festa celebrata secondo la tradizione cristiana, con tre doni simbolici che saranno recapitati a Papa Francesco da I Re Magi, che non trascura però gli aspetti popolari legati alla Befana, fin dalla prima edizione rappresentata nel logo con il volto rassicurante di una simpatica nonnina.

Nella stessa mattinata, prima della sfilata, avrà luogo la tradizionale passeggiata in bicicletta al seguito delle Befane che per l'occasione non baderanno a spese e viaggeranno su tre lussuose auto excalibur.

Come raggiungere piazza San Pietro.