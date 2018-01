All'Auditorium Parco della Musica dal 4 al 7 gennaio si respirerà una magica atmosfera grazie a "Disney Fantasia-Live in concert". Il celebre lungometraggio verrà proposto insieme alla musica dal vivo dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Keith Lockhart; una versione che mette insieme brani del film originale del 1940 con altri del successivo "Fantasia 2000". Uno spettacolo eccezionale, assolutamente da non farsi scappare. Orari: giovedì ore 19:30; venerdì 20:30; sabato 18:00; domenica 16:00. Biglietti a partire da 19 euro.

Tra ascolto e visione, un evento speciale.

Sessant'anni di distanza tra i due film, tecniche d'animazione diverse, ma un punto in comune: lo straordinario e unico connubio tra celebri pezzi di musica classica e immagini. Un'unione che può essere rappresentata in maniera astratta, come con la “Quinta sinfonia” di Beethoven, o raccontando una storia, per esempio l’estinzione dei dinosauri ne “La sagra della primavera”. Un'occasione esclusiva per ritrovare le celebri vicende, memorabile il Topolino alle prese con le scope dell’Apprendista Stregone, ma con un’emozione in più: l’ascolto della musica classica in presa diretta. Realizzato in collaborazione con la "Fondazione Musica per Roma" e la "Fondazione Cinema per Roma", sarà un concerto del tutto originale che renderà omaggio all'inventiva pittorica e drammaturgica di Walt Disney e che regalerà agli spettatori l'emozione che solo l'ascolto di una considerevole orchestra dal vivo riesce a regalare. Il programma dell'evento prevede, oltre la "Quinta sinfonia": la sequenza finale della "Sinfonia Pastorale”, la Suite dal balletto "Lo Schiaccianoci" di Pëtr Il’ič Čajkovskij, "Claire de Lune" di Claude Debussy, la Suite tratta da "L'uccello di fuoco" di Igor Stravinsky, "La danza delle ore dalla Gioconda" di Amilcare Ponchielli, "L’apprendista stregone" di Paul Dukas, "Pomp and Circumstance" di Edward Elgar e per finire "Pini di Roma" di Ottorino Respighi.

Come raggiungere l'Auditorium Parco della Musica.