"In grande stile", la rassegna dedicata al fumetto italiano al WEGIL; lo spettacolo del trasformista di fama mondiale Arturo Brachetti "Solo" al Teatro Sistina; la mostra "La mela di Magritte" al Palazzo delle Esposizioni; i grandi festeggiamenti a Roma e dintorni organizzati per il Carnevale; la celebre compagnia americana Parsons Dance in scena al Teatro Brancaccio. Queste le nostre proposte, perfette per i grandi così come per i più piccoli, per trascorrere questo fine settimana nella Capitale e non solo in modo divertente e coinvolgente.

Venerdì 9 febbraio.

Mostra "In grande stile" al WEGIL.

Lo spazio culturale di Trastevere fino al 2 aprile ospiterà la mostra, curata da Alberto Corradi e Luca Raffaelli, dedicata alle eccellenze del fumetto italiano raccolte dal 2005 al 2013 su Repubblica XL, per il quale hanno lavorato alcuni grandi nomi quali Zerocalcare, Davide Toffolo, Francesca Ghermandi e Leo Ortolani. L'evento propone diversi lavori realizzati per la rivista, alcuni in stampa originale ed altri attraverso riproduzioni ad alta definizione, oltre ad interessanti incontri con gli autori. Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. Biglietto d'ingresso: 6 euro.

Sabato 10 febbraio.

Arturo Brachetti al Teatro Sistina.

Dopo il debutto internazionale a Parigi, sarà in scena fino al 18 febbraio il nuovo One Man Show del grande trasformista: “Solo-The Master of quick change”. L'artista aprirà le porte della sua casa fatta di ricordi e di desideri, un vero e proprio spazio senza tempo, un luogo in cui il mondo appare completamente invertito e dove a farla da padrone sarà la fantasia. 60 nuovi personaggi, 90 minuti di autentico spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. Orari: dal martedì al sabato ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 36,50 euro.

"La mela di Magritte" al Palazzo delle Esposizioni.

Fino al 10 giugno, e per il terzo anno consecutivo, il Palazzo ospiterà una mostra-laboratorio dedicata ad un grande nome dell’arte. Dopo Matisse e Degas è infatti la volta di René Magritte, massimo esponente del surrealismo, raccontato con maestria ed immediatezza in un libro dell’illustratore Klaas Verplanke. Un progetto editoriale del MoMA di New York, che permetterà ai visitatori di saperne di più su questo straordinario pittore. Orari: domenica-martedì-mercoledì-giovedì ore 10:00-20:00; venerdì-sabato ore 10:00-22:30. Ingresso libero.

Domenica 11 febbraio.

Si festeggia il Carnevale!

Musica, maschere, coriandoli, carri: ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età a Roma e dintorni. Un ricco palinsesto di eventi da non farsi scappare: il party organizzato alla Città dell'Altra Economia, la seconda edizione de La Città Invisibile e l'appuntamento al Bioparco per quanto riguarda la Capitale. Ma per chi vuole trascorre una domenica fuori porta, ci sono i grandi festeggiamenti di Genzano, Civita Castellana e Marino.

La Parsons Dance al Teatro Brancaccio.

La compagnia di danza americana apprezzatissima a livello mondiale, nata dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons, è pronta a coinvolgere il pubblico romano con la sua energia e le sue coreografie avvolgenti tratte dal grande repertorio. Come “Wolfgang”, un tributo a Mozart, interpretato da tre coppie di danzatori; “Kind of Blue”, omaggio a Miles Davis; “Nascimento”, sulle musiche del compositore e chitarrista brasiliano Milton Nascimento; la richiestissima “Caught”, su melodia di Robert Fripp. Orari: sabato ore 17:00 e ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 28,50 euro.