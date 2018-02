Lo spazio culturale di Trastevere WEGIL fino al 2 aprile ospiterà la mostra "In grande stile", curata da Alberto Corradi e Luca Raffaelli e dedicata alle eccellenze del fumetto italiano raccolte dal 2005 al 2013 su Repubblica XL. Per quel mensile hanno pubblicato alcuni dei grandi protagonisti del rinnovamento fumettistico italiano, come ad esempio Zerocalcare, Davide Toffolo, Francesca Ghermandi e Leo Ortolani. L'evento propone alcuni dei fumetti migliori realizzati per la rivista, alcuni in stampa originali ed altri attraverso riproduzioni ad alta definizione, oltre ad interessanti incontri con gli autori. Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. Biglietto d'ingresso: 6 euro.

Gli appuntamenti in programma.

Tanti gli incontri organizzati per il mese di febbraio. Si parte giovedì 8 con Ratigher che racconterà ai visitatori la sua nuova esperienza di direttore editoriale di Coconino Press–Fandango. Il 15 Giacomo “Keison” Bevilacqua parlerà della sua storia di fumettista passato da varie esperienze artistiche alla striscia" A Panda piace" fino al romanzo a fumetti "Il suono del mondo a memoria" e in attesa di future sorprese. Il 22 appuntamento con Leo Ortolani, creatore del famosissimo "Rat-man, che flette i muscoli ed è nello spazio", che presenterà il suo fumetto "C’è spazio per tutti" portato nel cosmo dall'astronauta Paolo Nespoli. Venerdì 23 alle 16:00 partirà invece una storica sfida a strisce: professionisti e giovani autori realizzeranno infatti un fumetto in 24 ore, fino alle 16:00 di sabato 24. I fumetti considerati migliori da una giuria di esperti verranno esposti a Civita di Bagnoregio nelle giornate de “La Città Incantata. Meeting degli autori che salvano il mondo”, che si svolgerà dal 8 al 10 giugno. Lo stesso giorno, alle ore 18:00, incontro con Marco Pellitteri, autore di “Mazinga nostalgia” e di “Il drago e la saetta”, da anni ricercatore all’Università di Kobe per uno studio sul successo del cinema d’animazione giapponese in Italia e in Europa, che parlerà della sua esperienza all'estero rivelando alcuni segreti del mondo nipponico.

Come raggiungere il WEGIL.

Situato in largo Ascianghi 5, il WEGIL è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee H-23-44-75; in tram, linea 8.