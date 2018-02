in foto: Arturo Brachetti nel trailer ’Solo’.

Dopo il debutto internazionale a Parigi, arriva al Teatro Sistina dal 7 al 18 febbraio il nuovo One Man Show di Arturo Brachetti: “Solo-The Master of quick change”. Un ritorno alle origini per il grande trasformista che aprirà le porte della sua casa fatta di ricordi e di desideri, uno spazio senza tempo, dove non esistono passato, presente e futuro; un luogo in cui il mondo appare completamente invertito e dove a farla da padrone sarà la fantasia. Brachetti entrerà in ogni camera per scoprire la storia che vi è contenuta e che prenderà vita sul palcoscenico. Orari degli spettacoli: dal martedì al sabato ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 36,50 euro.

Quando la suggestione diventa poesia.

Reale e onirico, verità e finzione, magia e tangibilità: tutto è possibile insieme allo straordinario artista torinese, ormai riconosciuta star internazionale. Il suo ritorno in scena è un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi mettendo completamente da parte la razionalità. In questo spettacolo la protagonista sarà l'arte che l'ha reso celebre in tutto il mondo, il trasformismo, grazie ad oltre 60 nuovi personaggi portati alla conoscenza del pubblico per la prima volta. Ma in "Solo" Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo, la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica pittura con la sabbia e il magnetico raggio laser. Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte ed alla grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta in stile Matrix, tra scenografia tradizionale e strumenti tecnologici, saranno 90 minuti di vero spettacolo pensato per tutti, a cominciare dalle famiglie.

Come raggiungere il Teatro Sistina.